Липецкая фабрика Roshen судится за выплаченные в российский бюджет 181 миллион рублей

Кондитерская корпорация Roshen намерена вернуть выплаченные в российский бюджет 181 млн рублей (70,8 млн грн – ред.). Как сообщили ЛІГА.net в пресс-службе корпорации, сумма была переведена еще в мае. При этом отметили, что претензии и обвинения в хищении этих средств не признают.

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"Сделали это для снятия ареста с имущества Липецкой фабрики, чтобы можно было вести какой-то диалог о ее продаже. Параллельно с этим идет разбирательство в арбитражном суде, чтобы уплаченную сумму так называемого ущерба вернуть обратно", - сообщили в пресс-службе.

В корпорации считают, что основная цель уголовного дела - помешать продаже фабрики. "Ведь пока имущество находится под арестом, продать ее не представляется возможности. Арест наложен на 14 объектов недвижимости, в том числе на склад готовой продукции, четыре цеха, здание подсобного корпуса и семь земельных участков", - уточнили в пресс-службе корпорации.

Помимо ареста, наложенного следственным комитетом РФ, действует запрет на отчуждение, наложенный налоговой инспекцией на семь других земельных участков, а также целый ряд нежилых зданий и сооружений, в том числе объекты коммуникаций.

Напомним, ранее сообщалось, что Липецкая фабрика корпорации Roshen добровольно выплатила 181 млн рублей, в хищении которых ее обвиняли.

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16 марта Арбитражный суд Центрального округа удовлетворил жалобу Федеральной налоговой службы РФ и отменил обеспечительные меры по иску налоговиков к липецкой кондитерской фабрике Roshen.

Уголовное дело против фабрики возбудили по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Следствие заявляет, что в 2012-2013 годах фабрика якобы направила в межрегиональную инспекцию ФНС России по Липецкой области поддельные документы о выполненных в 2012 году работах по строительству кондитерской фабрики на общую сумму более 1 млрд рублей, в том числе потребовав возмещение НДС в размере почти 181,5 млн рублей. Общая сумма претензий на сегодня составляет 361,5 млн рублей.

В рамках данного уголовного дела Басманный суд Москвы наложил арест на имущество фабрики. По ходатайству следователя арестовали ряд зданий (склад, 4 цеха, подсобный корпус), а также 7 земельных участков, принадлежащих фабрике. В корпорации сообщили, что общая стоимость арестованного имущества составляет 2 млрд руб.

Ранее генеральный директор корпорации Roshen Вячеслав Москалевский говорил, что российские активы компании выставлены на продажу за $200 млн. Также он сообщал, что, после ухудшения отношений с Россией, производство на фабрике упало в 4 раза. Поэтому они вынуждены были продублировать весь ассортимент Липецка на Кременчугской и Винницкой фабриках.