В Венесуэле не хватает хлеба: McDonald's прекратил продажу "Биг Маков"

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's исключила "Биг Мак" из меню в Венесуэле из-за нехватки сырья для его изготовления, сообщает РБК со ссылкой на канал Globovision.

"У единственного поставщика McDonald's закончились куски хлеба, которые разделяют две котлеты в бургере", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее McDonald's уже сталкивался с проблемой нехватки сырья в Венесуэле. Вместо картофеля фри ресторанам пришлось временно предлагать клиентам местный корень юкки.

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"В Венесуэле отмечается острый дефицит товаров на фоне инфляции и падения доходов государства из-за снижения цен на нефть. По данным службы опросов общественного мнения Datanálisis, в супермаркетах Каракаса отсутствует 80% основных наименований товаров массового спроса", - подчеркивает издание.

Как отмечает Globovision, в Венесуэле "Биг Мак" стоит 1700 боливаров (1,7 доллара).

В 2015 году составители "Индекса Биг Мака", определяющего паритет покупательской способности, назвали венесуэльский боливар самой недооцененной валютой в мире. Проводящие исследование эксперты журнала The Economist основываются на идее о том, что одни и те же продукты в разных странах мира должны стоить примерно одинаково. "Биг Мак" был взят в качестве эталона, поскольку McDonald's представлен в большинстве стран мира.