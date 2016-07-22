Украинские аграрии уже экспортировали 1,4 миллиона тонн зерновых

Украинские аграрии с начала 2016-2017 маркетингового года (МГ, июль 2016 – июнь 2017) экспортировали 1,4 миллиона тонн зерновых, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

В частности, пшеницы отправлено на экспорт 297 тысяч тонн, кукурузы – 386 тысяч тонн, ячменя – 760 тысяч тонн.

Кроме того, также на внешние рынки поставлено 8,3 тысячи тонн пшеничной муки.

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Как сообщал УНИАН, по предварительным данным, в 2015-2016 МГ Украина экспортировала рекордный объем зерна – 39,4 миллиона тонн, побив рекорд 2014-2015 МГ в размере 34,8 миллиона тонн.

По прогнозам Минагропрода, валовой сбор зерновых и зернобобовых в этом году составит до 60 миллионов тонн. В то же время Министерство сельского хозяйства США (USDA) прогнозирует, что урожай зерновых в Украине составит 61,3 миллиона тонн.

В прошлом году, по данным Госстата, Украина (без учета временно оккупированного Россией Крыма и зоны АТО) собрала 60,1 миллиона тонн зерновых и зернобобовых, что на 5,8% меньше рекордного показателя 2014 года – 63,8 миллиона тонн.