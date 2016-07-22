Кабмин назначил экс-главу Госгеокадастра первым замглавы Минагропрода

Кабинет министров Украины назначил бывшего главу Государственного агентства геодезии, картографии и кадастра Максима Мартынюка первым заместителем министра аграрной политики и продовольствия, уволив с этой должности Ярослава Краснопольского, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

"Правительство одобрило предложение министра (главы Минагропрода – УНИАН) Тараса Кутового о назначении Максима Мартынюка первым заместителем министра аграрной политики и продовольствия Украины. Соответствующее распоряжение было принято на заседании Кабинета министров Украины в пятницу, 22 июля", - говорится в сообщении.

До Мартынюка, с 14 января 2015 года, должность первого замглавы Минагропрода занимал Ярослав Краснопольский, ушедший в отставку с назначением Мартынюка.

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В пресс-службе министерства отметили, что Мартынюк будет координировать реализацию государственных программ в АПК, стимулирование развития животноводства и органического земледелия. Также первый замминистра будет заниматься оптимизацией деятельности государственных предприятий, которые находятся в сфере управления Минагропрода. В сферу его ответственности войдет и продолжение земельной реформы в Украины в соответствии с разработанной министерством стратегией.

Как сообщал УНИАН, Мартынюк возглавлял Госгеокадастр с марта 2015 года.

Сегодня, 22 июля, Кабинет министров на заседании принял решение о переподчинении Госгеокадастра Министерству аграрной политики и продовольствия. Изначально ведомство подчинялось Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.