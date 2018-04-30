Украинская мечта: накормить мир

Украинцы часто жалуются на качество продуктов питания, а иностранцы, наоборот, устраивают гастрономические туры по нашей стране. Известный пример киевского представительства одной китайской корпорации, работники которого отправляли самолетом продукты из Украины домой, в Поднебесную. Сейчас из-за войны на Донбассе это представительство закрыто, а вернувшиеся на родину китайцы наверняка жалеют, что больше не могут кормить семьи вкусными и полезными украинскими продуктами.

Мир убеждается, что украинские компании производят высококачественные продукты питания из хорошего сырья. Нашей стране даже дали название bread basket (с англ. «хлебная корзина»). Мы действительно кормим зерновыми многие страны, которые не могут обеспечить внутренний рынок качественным продовольствием. На мировом рынке нас обходят только США и 28 стран Евросоюза, если воспринимать их как одного продавца. Также Украина - один из крупнейших мировых экспортеров орехов, меда, яиц, курятины и сои.

Поставки продовольствия за рубеж приносят стране 40% экспортной выручки. При этом сельское хозяйство – только 16% национальной экономики и 18% рабочих мест. Почти 42% аграрной выручки поступает от продажи зерновых культур, 23% - растительного масла, 17% - готовых пищевых продуктов.

Основная доля украинского продовольственного экспорта пришлась в прошлом году на страны Азии (46%) и Европу (27%). На Африку пришлось 13%, а на страны СНГ - 10%.

К сожалению, мы снабжаем наших торговых партнеров в основном сырьем, на котором работает их перерабатывающая промышленность. Таким образом они не только обеспечивают свое население готовыми продуктами питания и работой, но и порой получают валютную выручку от поставок уже в Украину продукции из нашего сырья (чего только стоит импорт в Украину итальянских спагетти из нашей пшеницы).

Все продукты нашей переработки, например, кондитерские изделия, консервированные овощи и фрукты, соусы, минеральная вода и прочее, в основном уходят в СНГ. Кстати, отечественная статистика не считает сухое молоко, масло, сыр и йогурт продукцией переработки. Но, несмотря на то, что Украина в десятке мировых экспортеров масла, доля продаж молочных продуктов в нашем агроэкспорте небольшая, и не может значительно улучшить общий процент переработки в поставках за рубеж.

Кроме того, Украина – лидер по производству и экспорту подсолнечного масла. Наши экспортеры контролируют 60% мирового рынка этой продукции. А это - тоже переработка и еще один повод для гордости.

Локомотив экспорта

Очевидно, что ближайшие пять лет Украина не откажется от экспорта зерна. Эксперты говорят, что и географическая структура поставок не изменится. Импортировать отечественное зерно будет Азия, Ближний Восток и Северная Африка. Среди крупнейших покупателей должен остаться и Евросоюз, куда уходит треть экспорта.

С 2013 года валовой сбор зерна в Украине превышает 60 млн тонн. В этом году, по прогнозам, мы не понизим планку. Не будем забывать, что еще десять лет назад, в 2006 году урожай зерновых в стране составил 34 млн тонн, а двадцать лет назад, в 1996 году – всего лишь 25 млн тонн.

Некоторые эксперты считают, что Украине пора перестать гнаться за валом и сосредоточиться на перерабатывающей промышленности, чтобы экспортировать не зерно, а, например, муку - продукцию с более высокой добавленной стоимостью.

Но глава Украинской зерновой ассоциации, куда входят крупнейшие экспортеры зерна, Владимир Клименко не вполне согласен с этим. Он считает, что Украине следует развивать свое сельское хозяйство по примеру высокотехнологичных США, которые делают ставку на кукурузу. При таком условии, по его словам, в течение 10 лет мы сможем удвоить урожайность зерновых, то есть выращивать не 60 млн тонн, а 120 млн тонн. В такой способ мы выдержим конкуренцию со стороны Аргентины и Бразилии, которые уже следуют примеру Штатов и пытаются вытеснить нас из тройки мировых лидеров по экспорту. Кроме того, у Украины будет достаточная сырьевая база для производства биотоплива из кукурузы, что существенно снизит зависимость от импортного газа.

Но нужно учесть важный нюанс: в США 75% кукурузы – генномодифицированные сорта.

«Нужно собраться и сделать первый шаг: поменять закон о биобезопасности. Нужно разрешить все сорта ГМО, которые есть в Соединенных Штатах и в Европейском Союзе, которые прошли испытания и разрешены там. Нужно стать на путь производства биотоплива. Это станет резким стимулом для увеличения производства зерна, его использования и переработки», - говорит Клименко.

Эксперт выступает за полную демократию: не важно, хочет фермер заниматься ГМО или органическим земледелием, но у него для этого должны быть равные возможности.

«Если мы откажемся от пути развития США и скажем, что Украина должна заниматься органическим производством, то, дай Бог, чтобы мы 60 млн тонн производили в ближайшие пять лет», - подчеркивает Клименко.

Специалисты зернового рынка в основном сходятся во мнении, что Украине необходимо сохранить свою зерновую специализацию и продолжать наращивать валовые сборы.

Осталось только определиться, по какому пути будет развиваться производство зерновых. Можно производить ГМО-кукурузу, часть урожая экспортировать, а часть отправлять на производство биоэтанола, а из отходов этого производства изготавливать корма для животных. Другой вариант - грамотный подход к селекции, использование подходящих нашему климату сортов пшеницы и ячменя, а также ставка на органическое производство, спрос на продукцию которого в развитых странах (в тех же США) растет непрерывно. А можно оставить все, как есть. Или разработать множество других подходов. Но поскольку поклонников ГМО-варианта становится все больше, то в ближайшие годы можно ожидать если не легализации таких сортов, то, по крайней мере, возобновления бурных дискуссий по этому поводу.

Бюрократические барьеры и уровень готовности продавцов

Покорение новых рынков - непростая задача, потому что власти многих стран защищают внутренний рынок и сопротивляются новой продукции переработки, которая будет конкурировать с местными производителями. Поэтому получение сертификата на поставки той или иной продукции может занять месяцы или даже годы.

Например, Южно-Африканская Республика. Сейчас мы третьи в очереди на сертификат на курятину и потенциально можем оказаться на 6-8 месте в очереди на сертификат по свинине и говядине.

«Украина была третьей еще два года назад. В принципе, с момента подачи заявки, получения анкеты и ее заполнения нашими птицеводами очередь продвинулась на одну страну», - отметил экономист департамента технического сотрудничества Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Андрей Ярмак.

«В среднем они стараются обрабатывать одну анкету за 6 месяцев, но реалии таковы, что этим занимается только один человек, и на обработку анкеты уходит полтора года. После того, как анкета обработана, если она заполнена не очень качественно, то можно потерять свою очередь и стать снова позади тех, кто анкету заполнил качественно. Однако, даже если все идеально, то нужно организовать инспекционный визит… И еще один момент - если данные в анкете устаревшие на момент ее рассмотрения, то процесс начинается с самого начала», - объяснил сложность процедуры Ярмак и предложил самостоятельно прикинуть, сколько можно ожидать сертификат по мясу.

Еще одна сложность в том, что большинство украинских предприятий пока не готово экспортировать переработку. Даже если Украина имеет соответствующий сертификат. Получая запросы от иностранных компаний, некоторые бизнесмены просто не знают, что с ними делать.

«Когда наша ассоциация получает запросы от европейских компаний или ассоциаций, то мы сразу обращаемся к нашим компаниям, просим дать цены, смотрим сертификаты. Уже на этом этапе выясняется, что количество компаний, которые готовы выйти на экспорт в Европу, измеряется единицами», - рассказал генеральный директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Получается, что желание наладить экспорт у компаний вроде бы есть, но по мере детального изучения вопроса оно пропадает. А все потому, что нужно соответствовать не только общим критериям качества страны-импортера, но и потенциального клиента.

«Ты должен показать всех своих покупателей и поставщиков. Импортер должен их проверить, потом тебя проверить, это 6-9 месяцев полноценной работы», - отмечает Дорошенко.

Европейские перспективы

Еще один приоритет – это, конечно же, увеличение доли переработки в структуре аграрного экспорта. До начала своей показательной карательной акции на Донбассе и в Крыму Россия одна принимала около 10% нашего агроэкспорта, в том числе значительную долю переработки.

Времена изменились и, как говорит глава Всеукраинского аграрного совета Андрей Дыкун, «слава Богу, мы потеряли российский рынок сбыта». Украина, в виду возникших трудностей, ищет новые рынки для своей продукции, чтобы не полагаться на милость непрогнозируемого и агрессивного соседа.

Эксперты считают, что самой правильной стратегией покорения мировых рынков является ориентация на нишевую продукцию. Не так уж и важно, куда ты собрался поставлять свой товар, – найди свою нишу и дерзай. Именно такие напутствия мелким и средним украинским фермерам дает руководитель проекта с очень длинным названием «Консультирование Украины в вопросах аграрной торговли в рамках полного и всеохватывающего соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС» Ольга Трофимцева.

В частности, в ЕС она выделяет три главные ниши, в которых украинская продукция не будет иметь равных: так называемая superfood (это продукты здорового питания, такие как семена льна, конопли, разные орехи и полезные масла), органические продукты питания, а также фрукты, овощи и продукты их переработки, включая детское питание.

«Это одна из самых незакрытых ниш в Европейском Союзе. Одни из самых быстрорастущих ниш, где спрос пока еще намного превышает предложение. Для нас там непаханое поле работы», - считает Трофимцева.

Пока самый распространенный продукт, в отношении которого Центр консультирования по вопросам экспорта в ЕС получает запросы, – мед. Также обращаются относительно птицы, мяса, молока, зерновых. Но, по словам Трофимцевой, из всех обратившихся именно производитель нишевого продукта – чипсов из семян льна – имеет самые высокие шансы быстро попасть на рынок ЕС, потому что им заинтересовался немецкий ритейлер.

«Очень часто просто не хватает информации. Никто не думает об экспорте в ЕС, потому что все слышат, что рынок насыщен и нас там не ждут. Но это не совсем так. Когда доносишь полную информацию, производители трендовых зерновых и масличных начинают задумываться о закладке садов, ягодников, о переходе на органику. Это не просто слова, я знаю несколько примеров средних компаний, которые действительно начали что-то в этом направлении делать», - отмечает Трофимцева.

Глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко считает, что в среднесрочной перспективе в Европу мы будем поставлять именно нишевую продукцию и продукцию под так называемым privatelabel, то есть собственными брендами сетей местных супермаркетов. А рынком, который откроет для нас Европу, по словам эксперта, конечно же, будет польский.

«Если мы говорим о переработанной продукции, то мы должны понимать, что основное, к чему сейчас есть интерес, это - privatelabel для европейских компаний. Значительный экспорт может быть в Польшу, потому что, во-первых, поляки близки к нам по ментальности, а во-вторых, там живет очень большая украинская диаспора, и она эти продукты питания покупает», - отметил Дорошенко.

Такая же схема будет работать для не менее сложных и насыщенных рынков Северной и Южной Америки, но перспектива выхода туда с продукцией переработки куда более отдаленная, чем продуктовое покорение Европы.

Потенциал Африки

Есть еще хороший шанс для производителей традиционных продуктов – на чрезвычайно перспективном африканском рынке, многие страны которого испытывают дефицит собственных продуктов питания.

Координатор Совета по вопросам экспорта продовольствия Богдан Шаповал отмечает, что африканский рынок покорит только тот, кто готов рисковать. С этими странами нужно будет отойти от практики 100% предоплаты товара, но при этом еще и суметь найти надежного партнера и приготовиться работать «в тени».

«Нужно тесно сотрудничать с африканской дистрибуцией как официальной, так и серой. Например, в Анголе 70% розницы обеспечивает система серой распродажи контейнера в порту Луанды уличным продавцам», - рассказывает Шаповал.

По его словам, в первую очередь Африку интересует готовая к употреблению и удобно упакованная продукция. Больших холодильных мощностей для хранения продукции животного происхождения во многих африканских странах просто не существует.

«Очень часто такие продукты, как мясо, хранятся на грани пригодности при температуре от 0 до +3°C. Так что такие продукты, как тушеное мясо долгосрочного хранения, сухие молочные продукты и растительная белковая пища будут в этих странах в приоритете», - подчеркнул Шаповал.

Он также акцентировал муку, кондитерские изделия (грильяж, галетное печенье и т.п.), сухое цельное молоко, говядину 2-летнего срока хранения, как наиболее удачные для реализации на данном континенте продукты.

Курс на восток

Вслед за Африкой украинские торговые представители в этом году отправились в многочисленную по населению и активно развивающуюся Азию, провели переговоры в Гонконге, Южной Корее, Тайване, Вьетнаме и других странах.

В Минагропроде считают, что в ближайшие пять лет рынки стран Азии могут стать крупными покупателями украинской мясной продукции.

«Очень перспективным, в частности, является Вьетнам. У нас идет очень конструктивный диалог. За 2015 год Вьетнам импортировал продовольствия на сумму 25,5 млрд долл., при этом 4,1 млрд долл. приходятся на мясо и мясопродукты. Они продолжают наращивать импорт продовольствия и этот рынок для нас очень интересный», - рассказал директор Департамента международного сотрудничества Минагропрода Александр Романовский.

По его словам, в ближайшем будущем мы также получим сертификаты на экспорт курятины и говядины в Китай.

Как рассказала эксперт Ассоциации производителей молока Анна Лавренюк, Китай наряду со странами Персидского залива будет заинтересован в поставках из Украины молочных продуктов.

«На ближайшие 5 лет наиболее перспективными направлениями для экспорта отечественных молочных продуктов, в частности, являются рынки Китая и стран Персидского залива. Для всех перечисленных рынков наиболее предпочтительными являются поставки украинского ультрапастеризованого молока (так называемое UHT-молоко), сухого обезжиренного молока и сыворотки, сгущенного молока, а также технического и пищевого казеина», - отметила эксперт.

В Ассоциации животноводов Украины обращают внимание на еще одно перспективное направление – экспорт кормов. Например, Саудовская Аравия, где 95% дефицитной в пустыне воды используется для сельского хозяйства, которое, в свою очередь, занимает лишь 2% ВВП страны.

«Правительство Саудовской Аравии намерено принять решение об уменьшении использования воды в сельском хозяйстве, и вынуждено будет увеличить импорт кормов для животноводства примерно в 4 раза. Поэтому данное направление является перспективным со стороны реализации украинской кормовой продукции», - рассказали в ассоциации.

Украинские продукты – на зарубежные торговые полки

Конечно, все перспективы будут открыты только при условии, что украинские производители станут не только насыщать внутренний рынок и улучшать качество своей продукции, но и производить дополнительный объем продукции на экспорт. Как стимулировать развитие переработки? Вопрос сложный, но варианты есть.

Например, Турция в свое время компенсировала до половины стоимости инвестиций в мукомольные предприятия и сегодня импортирует пшеницу, чтобы экспортировать муку.

У нас тоже есть положительный опыт. В 1999 году Украина, несмотря на противодействие группы лоббистов, ввела пошлину на экспорт семян подсолнечника. Таким образом вывозить семечки из страны стало просто невыгодно, и крупные операторы рынка начали массово строить в Украине маслоэкстракционные заводы.

«Эта инициатива изначально была неоднозначно воспринята, - говорит советник министра аграрной политики и продовольствия Владислава Рутицкая. - Зато в Украину пришли инвестиции и появились заводы по переработке семян. Что в итоге? Украина занимает первое место в мире по экспорту подсолнечного масла. Вероятно, время переходить постепенно на экспорт муки?».

Конечно, такие стратегические решения нужно принимать лишь после глубокой и всесторонней оценки. Сегодня, например, как утверждает аналитик аграрного рынка Всеукраинского аграрного совета Валерия Шаймухаметова, для муки ввиду низкой рентабельности бизнеса пока не время даже в Украине. Но так будет не всегда, и стоит подумать о будущем украинского экспорта, внедряя дальновидную государственную политику.

Алина Зименко (УНИАН)