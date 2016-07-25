Эксперты ЕС посетят Украину для оценки необходимости финансовой помощи в борьбе с чумой свиней

Делегация экспертов из Европейского Союза в августе посетит Украину для оценки необходимости технической и финансовой помощи в борьбе с крайне опасным вирусным заболеванием животных – африканской чумой свиней (АЧС), распространение которой угрожает свиноводческой отрасли Украины и некоторых европейских стран.

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Об этом сообщил глава Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владимир Лапа на своей странице в Facebook.

«В начале августа приедут эксперты ЕС относительно оценки необходимости помощи в борьбе с АЧС. Диагностикумы, оборудование, но среди прочего – и финансовая помощь на внедрение программ по уменьшению рисков в дикой фауне, аналогичных европейским», - написал Лапа.

Он также отметил, что действующая в Украине система контроля охотничьей сферы не стимулирует охотников оказывать содействие в борьбе с распространением АЧС, которое не в последнюю очередь происходит через диких кабанов.

«Обсуждали с коллегами из Государственного агентства лесных ресурсов, а также литовскими экспертами борьбу с АЧС. У них за забитых и найденных диких кабанов платят деньги. У нас за каждого найденного умершего дикого кабана сокращается лимит на охоту. Только бестолковый будет сообщать. Это называется – боритесь дальше», - подчеркнул Лапа.

Как сообщал УНИАН, последний случай АЧС произошел в городе Шостка Сумской области 15 июля. В городе установлены посты круглосуточного контроля перемещения животных и животноводческой продукции, временно закрыт мясной павильон на рынке. Кроме указанного случая, с начала 2016 года в Украине зарегистрировано 14 вспышек АЧС.

На 18 июля осталось 5 неблагополучных по АЧС пунктов в Сумской, Николаевской, Черниговской, Черкасской и Черновицкой областях.

В 2015 году в Украине зарегистрировано 40 случаев АЧС, из которых 5 – в дикой природе.

Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) не несет опасности для человека, но быстро распространяется среди свиней. Почти все поголовье заболевших животных гибнет. Чтобы предупредить распространение заболевания, ветеринары умерщвляют зараженных свиней бескровным способом, а их туши сжигают.