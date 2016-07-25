Украина направит в Израиль миссию производителей продовольствия

Украина договорилась с Израилем о направлении в эту страну торговой миссии производителей продовольствия.

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Об этом сообщила торговый представитель Наталья Микольская по результатам встречи с представителями Федерации торгово-промышленных палат Израиля в Тель-Авиве.

“Возможность проведения совместных бизнес-мероприятий (B2B, buyers missions, специализированные бизнес-миссии и т.п.), интересующих украинских экспортеров, были обсуждены в рамках встречи. Основные секторы - машиностроение, металлургия, агропромышленный комплекс, легпром, химическая и деревообрабатывающая отрасли и т. д. Договорились о проведении в ближайшее время торговой миссии для украинских производителей продовольствия”, - написала она.

Как сообщал УНИАН, Украина и Израиль сегодня проводят раунд переговоров о создании зоны свободной торговли.

В начале сентября 2015 года Украина возобновила переговоры с Израилем о создании зоны свободной торговли. Рассмотрение вопроса о подписании договора о ЗСТ между Украиной и Израилем было отложено летом 2013 года.

В конце декабря прошлого года президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина и Израиль договорились ввести зону свободной торговли в первой половине 2016 года.