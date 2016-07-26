Венесуэла получит полумиллиардный кредит на продукты

Венесуэла получит полмиллиарда долларов кредита, чтобы пополнить запасы товаров первой необходимости.

Об этом сообщает ВВС Украина.

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В связи с тяжелым экономическим кризисом в стране ощущается нехватка многих товаров повседневного потребления. Полки магазинов пустые, а в очередях за самым необходимым можно провести целый день.

Деньги предоставит Латиноамериканский резервный банк. В понедельник представители фонда заявили, что одобрили кредитную линию в 482 миллиона долларов, которая поможет облегчить ситуацию в стране.

Критики правительства обвиняют президента страны Мадуро в неспособности управлять экономикой. Мадуро, в свою очередь, обвиняет в проблемах с продуктами местных бизнесменов.

Сообщатся, что периодически Венесуэла открывает границу с Колумбией, чтобы население запаслось там едой и лекарствами.