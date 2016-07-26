Аграрный фонд с начала года сократил прибыль в 25 раз

Государственное предприятие, занимающееся форвардными закупками, Аграрный фонд, в январе-июне 2016 года получило 25,2 миллиона гривень чистой прибыли, что почти в 25 раз меньше, чем за аналогичный период 2015 года.

Согласно сообщению в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, чистый доход Аграрного фонда от реализации продукции в отчетном периоде сократился на 6% - до 1,31 миллиарда гривень.

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Валовая прибыль предприятия составила 233,4 миллиона гривень, что почти в 2 раза меньше, чем в І полугодии 2015 года. Операционная прибыль Аграрного фонда сократилась в 13 раз – до 41,3 миллиона гривень.

Как сообщал УНИАН, Аграрный фонд в 2015 году сократил чистую прибыль по сравнению с 2014 годом в 4,3 раза - до 154,6 миллиона гривень. Чистый доход госпредприятия в прошлом году составил 2,9 миллиарда гривень, что на 3,7% больше, чем в 2014 году.

Аграрный фонд создан в 2013 году. В его функциональные обязанности входят форвардные закупки урожая для поддержки украинских сельхозпроизводителей. Кроме деятельности в сфере купли-продажи зерна, предприятие также занимается реализацией продуктов его переработки.