На Днепропетровщине собрали более 2 миллионов тонн зерна

Аграрии Днепропетровской области собрали более 2 млн тонн ранних зерновых культур.

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Об этом УНИАН сообщили в управлении агропромышленного развития Днепропетровской ОГА.

Согласно сообщению, более чем 1,3 тыс. тонн – пшеница. Средняя урожайность на уровне прошлого года – 29,8 ц/га.

«В этом году мы ожидаем хороший урожай. Уже сейчас понимаем, что зерна будет достаточно, чтобы обеспечить продовольственные потребности области и сформировать страховой запас пшеницы на год. Полностью сбор ранних зерновых планируем завершить до августа», - рассказал начальник управления агропромышленного развития ОГА Вадим Удовицкий.

На полях области работают более 3 тысяч комбайнов. Аграрии уже выполнили почти 90% запланированных работ по сбору ранних зерновых.