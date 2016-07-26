В Украине впервые с начала года подешевела гречка

Средняя цена на гречневую крупу в Украине после непрерывного роста, который происходил в 2016 году, снизилась в период с 10 по 20 июля на 1,10 грн, сообщил директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.

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«Гречка впервые за год подешевела! Снижение цены с 10 по 20 июля произошло на 1,10 грн», - написал он.

В комментарии УНИАН Дорошенко уточнил, что после снижения цены средняя стоимость килограмма гречки в Украине составляет 37,40 грн.

Эксперт отметил, что также значительно снизились цены на овощи. Снижение цены на картофель составило 10%, а на морковь - 15%. Соответственно, килограмм картофеля в среднем по Украине стоит 5,21 грн, а моркови - 5,92 грн.

В то же время подорожал рис – на 17 коп., до 15,40 грн за кг, и яйца - на 50 коп., до 13,30 грн за десяток.

Как сообщал УНИАН, в этом году гречка значительно подорожала. В некоторых супермаркетах в Киеве ее цена достигала 50 грн/кг. Эксперты считают, что подорожание этой крупы связано с низким предложением на рынке. За последние пять лет валовой сбор гречихи на зерно в стране уменьшился более чем вдвое - до 128 тыс. тонн в 2015 году с 282 тыс. тонн в 2011 году. Основной причиной этого стало сокращение посевных площадей под культурой в указанный период - до 133 тыс. га с 311 тыс. га.