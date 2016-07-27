На Днепропетровщине на попытке дать взятку задержали адвоката организаторов подпольного производства спирта

Работники налоговой милиции Днепропетровской области прекратили деятельность мощного подпольного цеха по незаконному производству и разливу медицинского спирта, а также задержали адвоката организаторов незаконной деятельности при попытке дать взятку.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.

По сообщению, злоумышленник предлагал 35 тысяч долларов следователю налоговой милиции, а после получения отказа, пытался дать указанную сумму следователю прокуратуры за закрытие уголовного производства в отношении его клиентов.

Работники ГФС установили, что группа из трех человек организовала на территории частного домовладения в Днепропетровской и Харьковской областях работу подпольного цеха по производству спирта под видом одной из торговых марок. На незаконном производстве работали 12 наемных рабочих.

«Еженедельный объем продукции, которая выпускалась составлял около 30 тысяч бутылок емкостью 100 мл, стоимостью 700 тысяч гривень. Спирт сбывался по всей территории Украины. В настоящее время установлено получателей готовой продукции в Кировограде, Киеве, Днепропетровске и Запорожье», - говорится в сообщении.

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По результатам проведенных обысков обнаружено и изъято 17,5 тыс. литров спирта, два грузовых автомобиля и два полуприцепа. Общая стоимость изъятого составляет 4,7 миллиона гривень.

«При допросе свидетелей в уголовном производстве от их адвоката оперативному работнику ГУ ГФС в Днепропетровской области поступило предложение посодействовать в решении вопроса о закрытии производства за вознаграждение в размере 35 тысяч долларов США. Сотрудник ГФС отказался. После этого адвокат заявил, что он вместе с одним из обвиняемых решит этот вопрос со следователем прокуратуры», - отмечают в ведомстве.

До Единого реестра досудебных расследований были внесены сведения о совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу) УК. О попытке дачи взятки также был проинформирован следователь прокуратуры. Адвокат и обвиняемый были задержаны во время передачи первой части взятки за закрытие уголовного производства.

В настоящее время решается вопрос об объявлении адвокату и фигуранту производства подозрения. Следственные действия продолжаются.