Минагропрод обнародовал проект закона об обороте сельхозземель в Украине

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины разместило на своем сайте для публичного обсуждения проект закона об обороте сельскохозяйственных земель, который Кабинет министров должен был подготовить и внести в парламент еще в марте.

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Согласно тексту документа, Минагропрод намерен предложить Раде узаконить продажу прав аренды земли и права пользования землей для сельскохозяйственных нужд (эмфитевзис). Владелец земли будет иметь преимущественное право на выкуп этих прав. При продаже прав аренды или эмфитевзиса третьим лицам владелец земли будет иметь право на получение определенных процентов от суммы сделки.

В случае принятия закона, владельцы прав аренды или эмфитевзиса смогут также передавать участки в субаренду и оформлять их в качестве залога при получении кредитного финансирования.

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Как сообщал УНИАН, в Украине с 2001 года действует мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения. Собственниками земли являются только физические лица, которые сейчас фактически лишены права ею распоряжаться. В связи с этим все аграрные предприятия Украины обрабатывают только арендуемую землю. Однако эксперты утверждают, что теневой рынок земли в Украине существует.

Срок действия моратория истекает 1 января 2017 года. Верховная Рада обязала Кабинет министров разработать законопроект об обороте земли сельскохозяйственного назначения до 1 марта 2016 года.

Эксперты, как и общество, разделились во мнении относительно отмены моратория. В связи с высоким социальным напряжением, которое вызывает этот вопрос, Минагропрод предлагает повременить с запуском рынка земли и ограничиться продажей прав аренды на землю, которые можно будет закладывать в банк для получения кредита.