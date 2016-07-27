Кабмин назначил нового и.о. главы "Укрспирта"

Кабинет министров Украины назначил новым исполняющим обязанности директора государственного предприятия спиртовой и ликеро-водочной промышленности "Укрспирт" одного из заместителей главы этой компании Олега Дрожжина.

Соответствующее решение закреплено в распоряжении Кабмина от 22 июля 2016 года №533-р.

Обязанности главы госпредприятия сняты с другого замдиректора "Укрспирта" Сергея Блескуна, который исполнял их с декабря 2015 года.

Как сообщал УНИАН, в начале июля Комитет при Министерстве экономического развития и торговли по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий рекомендовал сменить и.о. директора "Укрспирта" в связи с истечением максимального трехмесячного срока пребывания Блескуна в этой должности.

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Ранее в Минагропроде сообщили, что четвертый за два года конкурс на должность директора "Укрспирта", финал которого состоялся 5 июля, завершился без победителя, потому что ни один из кандидатов не соответствует квалификационным требованиям.

В 2015 году Минагропрод трижды пытался провести этот конкурс, но также безрезультатно.

Блескун руководил "Укрспиртом" с декабря 2015 года после ухода с должности и.о. директора Романа Иванюка.

Справка УНИАН. Государственное предприятие "Укрспирт" было создано на базе одноименного концерна в 2010 году. В его состав должны были войти 76 спиртзаводов, однако пока на баланс предприятия передан 41 завод. Кабинет министров Украины последовательно выступает за приватизацию "Укрспирта".