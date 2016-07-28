Кабмин назначил и.о. главы Госгеокадастра

Кабинет министров назначил исполняющим обязанности главы Государственной службы геодезии, картографии и кадастра Олега Цвяха, занимающего должность начальника главного управления ведомства в городе Киев.

Читайте такжеКабмин назначил нового и.о. главы "Укрспирта"

Соответствующее решение закреплено правительственным распоряжением от 27 июля 2016 года.

Как сообщал УНИАН, 22 июля Кабмин принял отставку Максима Мартынюка с должности главы Госгеокадастра, назначив его первым заместителем министра аграрной политики и продовольствия. Мартынюк возглавлял Госгеокадастр с марта 2015 года.

Также Госгеокадастр был переведен из подчинения Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства в подчинение Министерству аграрной политики и продовольствия.