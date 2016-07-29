В Николаевскую область вернулась африканская чума свиней

Специалисты ветеринарной медицины выявили инфекцию африканской чумы свиней (АЧС, крайне опасного вирусного заболевания животных) в ходе исследования проб тканей погибших и забитых свиней из скотомогильника в селе Себино Новоодесского района Николаевской области, сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Согласно сообщению, животные принадлежали гражданину, который проживает в городе Новая Одесса Николаевской области.

На данный момент проводятся мероприятия по локализации возбудителя АЧС. Координировать работу будут специалисты Госпродпотребслужбы и Государственного научно-исследовательского института по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизе, которые уже выехали в Николаевскую область.

Справка УНИАН. По данным из открытых источников, кроме указанного случая, с начала 2016 года в Украине зарегистрировано 16 вспышек АЧС, в том числе в Полтавской – три, в Одесской - четыре, в Сумской – две, в Черкасской, Житомирской, Кировоградской, Хмельницкой, Николаевской, Черновицкой и Черниговской – по одной.

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На 18 июля в Украине осталось 5 неблагополучных по АЧС пунктов в Сумской, Николаевской, Черниговской, Черкасской и Черновицкой областях.

В 2015 году на территории Украины было зафиксировано 40 случаев АЧС, 5 из которых произошли в дикой природе.

Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Для человека вирус АЧС опасности не несет. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней гибнет. Вирус уничтожается исключительно путем нагрева до высоких температур.