Во Львовской области уничтожили 5 тонн персиков из Польши, зараженных плодожоркой

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей уничтожила во Львовской области 5-тонную партию персиков из Польши, зараженных персиковой плодожоркой, сообщила пресс-служба Госпродпотребслужбы.

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«Во Львовской области при проведении фитосанитарного контроля в отделе таможенного оформления №1 в грузе свежих персиков весом 5 тонн происхождением из Польши был обнаружен отсутствующий на территории Украины карантинный организм - персиковая плодожорка (Carposina niponensis Wals.). Весь зараженный груз был уничтожен», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, чтобы не допустить подобных случаев в дальнейшем, Госпродпотребслужба направит в Польшу ноту о несоответствии груза фитосанитарным требованиям Украины.

Как сообщал УНИАН, с начала года Госпродпотребслужба неоднократно сообщала о предотвращении попадания в Украину импортных партий зараженных вредителями овощей преимущественно из Турции.

На территории Украины персиковая плодожорка не встречается. В регионах распространения (Китай, Южная и Северная Корея, Япония и дальний восток России) считается одним из главных вредителей плодовых культур (яблоня, груша, персик, абрикос, айва, слива, вишня, рябина и др.). Для здоровья человека персиковая плодожорка опасности не представляет.