Украинские аграрии уже намолотили 29 миллионов тонн зерновых

Украинские аграрии к 29 июля собрали урожай на площади 7,6 миллиона га (79% от прогноза), намолотив 29 миллионов тонн зерновых, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Согласно сообщению, средняя урожайность зерновых составляет 37,9 центнера/га.

При этом пшеницы собрано 19,9 миллиона тонн с площади 4,9 млн га (приблизительно 80% от прогноза), ячменя – 8,2 миллиона тонн с 2,5 миллиона га (86%), ржи – 153 тысячи тонн с 60 тысяч га (42%), овса – 78 тысяч тонн с 31 тысячи га (15%).

Горох собран с площади 223 тысяч га (93%) в объеме 705 тысяч тонн.

Кроме того, намолочен 1 миллион тонн озимого рапса с 395 тысяч га (87% от прогноза).

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Как сообщал УНИАН, по прогнозам Минагропрода, валовой сбор зерновых и зернобобовых в этом году составит до 60 миллионов тонн. В то же время Министерство сельского хозяйства США (USDA) прогнозирует, что урожай зерновых в Украине составит 61,3 миллиона тонн.

В прошлом году, по данным Госстата, Украина (без учета временно оккупированного Россией Крыма и зоны АТО) собрала 60,1 миллиона тонн зерновых и зернобобовых, что на 5,8% меньше рекордного показателя 2014 года – 63,8 миллиона тонн.

По предварительным данным, в 2015-2016 маркетинговом году (июнь 2015 – июль 2016) Украина экспортировала рекордный объем зерна – 39,4 миллиона тонн, побив рекорд 2014-2015 МГ в размере 34,8 миллиона тонн.