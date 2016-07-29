Производство сельхозпродукции в Украине подорожало на 12%

Расходы на производство сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-июне 2016 года выросли на 12,2% по сравнению с тем же периодом 2015 года, сообщила Государственная служба статистики.

В частности, расходы на производство растениеводческой продукции выросли на 8,6%, а животноводческой – на 21,6%.

В июне совокупные расходы на производство сельскохозяйственной продукции остались на уровне мая. Затраты на производство растениеводческой продукции увеличились на 0,1%, а животноводческой – снизились на 0,6%.

Читайте такжеВ Минагропроде спрогнозировали объем урожая зерновых

Также сообщается, что расходы на материально-технические ресурсы промышленного происхождения, используемые в сельскохозяйственном производстве, в июне по сравнению с маем выросли на 1,6%, а за шесть месяцев по сравнению с январем-июнем 2015 года – снизились на 0,2%.

В Госстате отметили, что данные приводятся без учета оккупированной территории Крыма и части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, расходы на производство сельскохозяйственной продукции в Украине в 2015 году выросли на 50,9% по сравнению с 2014 годом.