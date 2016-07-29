Украинским аграриям не хватает 9 миллиардов на осенние полевые работы

Украинские аграрии в 2016 году, по прогнозу Министерства аграрной политики и продовольствия, профинансируют из собственных средств 90% расходов на осенние полевые работы, которые в общей сумме составят 89,7 млрд грн.

Читайте такжеУкраинские аграрии уже намолотили 29 миллионов тонн зерновых

Согласно сообщению на сайте Министерства аграрной политики и продовольствия, оставшиеся 10% от необходимых средств аграрии привлекут с помощью банковских (4,9 млрд грн) и коммерческих (почти 4 млрд грн) кредитов.

«По состоянию на 29 июля текущего года фактические расходы средств сельскохозяйственных предприятий составляют 21,8 млрд грн, что составляет 24,3% от плановой потребности, в том числе собственных средств потрачено 19,5 млрд грн, или 24,2% от потребности, и привлечено кредитов на сумму 2,3 млрд грн, или 25,9% от потребности», - говорится в сообщении.

В Минагропроде отметили, что процентные ставки, под которые аграрии привлекают кредиты для проведения осенне-полевых работ, составляют от 17,5 до 30% годовых.

Как сообщал УНИАН, Минагропрод оценивал стоимость проведения весенних полевых работ в этом году в 79,3 млрд грн. В 2015 году, по оценке ведомства, они обошлись в 65 млрд грн, а осенние - в 80 млрд грн.

В министерстве неоднократно подчеркивали, что годовая ставка по кредитам в украинских банках является слишком высокой для аграрных предприятий, в связи с чем ведомство намерено развивать альтернативные способы кредитования сельхозсектора.