Аграрии Днепропетровщины планируют собрать 2,3 миллиона тонн зерна

Аграрии Днепропетровской области ожидают собрать 2,3 миллиона тонн зерновых. Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской областной государственной администрации.

Читайте такжеУкраинские аграрии уже намолотили 29 миллионов тонн зерновых

«В 2016 году ожидаем собрать 2,3 млн. тонн зерна, из них 1,5 млн. тонн – пшеницы. Мы получим около 70% качественного зерна. Это очень хороший урожай. Он позволит полностью обеспечить потребность Днепропетровщины», - рассказал начальник управления агропромышленного развития Днепропетровской ОГА Вадим Удовицкий.

Уборку ранних зерновых все районы Днепропетровщины завершат за несколько дней. «Во время жатвы на полях области работали более 60 тыс. аграриев и более 3,5 тыс. комбайнов. На сегодняшний день собрали 2,2 млн. тонн зерновых», - говорится в сообщении ОГА.

Аграрии области уже планируют уборочную кампанию поздних зерновых и готовят почву под посев озимых культур. Первым под урожай 2017 года посеют озимый рапс. Эти работы стартуют в середине августа. В сентябре начнут сеять озимую пшеницу, завершат посевную кампанию озимым ячменем. В планах посеять около 800 тыс. га озимых культур.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам Минагропрода, валовой сбор зерновых и зернобобовых в этом году составит до 60 миллионов тонн. Вместе с тем Министерство сельского хозяйства США (USDA) прогнозирует, что урожай зерновых в Украине составит 61,3 миллиона тонн.