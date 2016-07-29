Аграрии Днепропетровщины планируют собрать 2,3 миллиона тонн зерна
Уборку ранних зерновых все районы Днепропетровщины завершат за несколько дней.
Аграрии Днепропетровской области ожидают собрать 2,3 миллиона тонн зерновых. Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской областной государственной администрации.
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«В 2016 году ожидаем собрать 2,3 млн. тонн зерна, из них 1,5 млн. тонн – пшеницы. Мы получим около 70% качественного зерна. Это очень хороший урожай. Он позволит полностью обеспечить потребность Днепропетровщины», - рассказал начальник управления агропромышленного развития Днепропетровской ОГА Вадим Удовицкий.
Уборку ранних зерновых все районы Днепропетровщины завершат за несколько дней. «Во время жатвы на полях области работали более 60 тыс. аграриев и более 3,5 тыс. комбайнов. На сегодняшний день собрали 2,2 млн. тонн зерновых», - говорится в сообщении ОГА.
Аграрии области уже планируют уборочную кампанию поздних зерновых и готовят почву под посев озимых культур. Первым под урожай 2017 года посеют озимый рапс. Эти работы стартуют в середине августа. В сентябре начнут сеять озимую пшеницу, завершат посевную кампанию озимым ячменем. В планах посеять около 800 тыс. га озимых культур.
Как сообщал УНИАН, по прогнозам Минагропрода, валовой сбор зерновых и зернобобовых в этом году составит до 60 миллионов тонн. Вместе с тем Министерство сельского хозяйства США (USDA) прогнозирует, что урожай зерновых в Украине составит 61,3 миллиона тонн.