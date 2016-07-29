Россия запретила ввоз украинских кормов для животных

Россельхознадзор временно запретил ввозить в Россию корма и кормовые добавки для животных, произведенные в Украине.Об этом сообщается на сайте ведомства.

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Как уточняется в сообщении, запрет вступает в силу 1 августа 2016 года.

В ведомстве заявили, что ограничения на поставки введены из-за фактов обнаружения генно-модифицированных компонентов в партиях незарегистрированных кормов из Украины.

20 мая Россельхознадзор временно запретил ввоз в Россию кормов и кормовых добавок с нескольких предприятий Германии, Дании, Голландии, Финляндии и Франции по причине обнаружения в них ГМО-составляющих, не указанных в документах, напоминает Slon.ru.

23 мая в ведомстве также допустили запрет на поставки кормов и кормовых добавок из стран Евросоюза.