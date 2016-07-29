Минагропрод повысил прогноз урожая зерновых в Украине

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины повысило прогноз валового сбора зерновых и зернобобовых в Украине в 2016 году до 61 млн тонн с ранее прогнозируемых 60 млн тонн.

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Об этом сообщила пресс-служба министерства.

"По оперативным данным областей, валовой сбор зерна в Украине в 2016 году ожидается в пределах 61 млн тонн, что полностью удовлетворит внутренние потребности и продовольственную безопасность государства, также сохранится хороший потенциал ресурсов для поставок на внешний рынок", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, украинские аграрии к 29 июля убрали урожай на площади 7,6 млн га (79% от прогноза), намолотив 29 млн тонн зерновых.

Ранее Минагропрод прогнозировал валовой сбор зерновых и зернобобовых в этом году до 60 млн тонн. В то же время Министерство сельского хозяйства США (USDA) прогнозирует, что урожай зерновых в Украине составит 61,3 млн тонн.

В прошлом году, по данным Госстата, Украина (без учета временно оккупированного Россией Крыма и зоны АТО) собрала 60,1 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 5,8% меньше рекордного показателя 2014 года – 63,8 млн тонн.

По предварительным данным, в 2015-2016 маркетинговом году (июнь 2015 – июль 2016) Украина экспортировала рекордный объем зерна – 39,4 млн тонн, побив рекорд 2014-2015 МГ в размере 34,8 млн тонн.