Украинские аграрии к 1 августа собрали 31 миллион тонн зерновых

Украинские аграрии к 1 августа собрали урожай с площади 8,1 миллиона га (84% от прогноза), намолотив 31 миллион тонн зерновых, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Согласно сообщению, средняя урожайность зерновых составляет 38,3 центнера/га.

При этом пшеницы собрано 21,5 миллиона тонн с площади 5,2 миллиона га (84% от прогноза), ячменя – 8,5 миллиона тонн с 2,5 миллиона га (89%), ржи – 196 тысяч тонн с 75 тысяч га (52%), овса – 112 тысяч тонн с 45 тысяч га (15%).

Горох собран с площади 226 тысяч га (95%) в объеме 714 тысяч тонн.

Кроме того, намолочено 1,1 миллиона тонн озимого рапса с 403 тысяч га (88% от прогноза).

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Сообщается, что Одесская область намолотила 3 миллиона тонн зерновых, а Николаевская и Запорожская – более чем по 2 миллиона тонн.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам Минагропрода, валовой сбор зерновых и зернобобовых в Украине в этом году составит до 61 миллиона тонн.

В прошлом году, по данным Госстата, Украина (без учета временно оккупированного Россией Крыма и зоны АТО) собрала 60,1 миллиона тонн зерновых и зернобобовых, что на 5,8% меньше рекордного показателя 2014 года – 63,8 миллиона тонн.

По предварительным данным, в 2015-2016 маркетинговом году (июнь 2015 – июль 2016) Украина экспортировала рекордный объем зерна – 39,4 миллиона тонн, побив рекорд 2014-2015 МГ в размере 34,8 миллиона тонн.