Эксперты Da Vinci AG прогнозируют, что локомотивом украинского экспорта станут товары АПК (инфографика)

Об этом говорится в новом прогнозе аналитической группы Da Vinci AG, полученном УНИАН.

По итогам 2016 года доля агроэкспорта в общем котле составит не менее 40%. Так, уже за 5 месяцев 2016 года доля экспорта товаров украинского АПК составила 41%. Для сравнения в 2011 году этот показатель составлял лишь 18%.

При этом, по оценкам Da Vinci AG, Украина перешагнула точку невозврата в переформатировании структуры экспорта в 2015 году.

Так, в структуре экспорта товаров АПК преобладают две категории: зерновые (41,2% от общего экспорта товаров АПК) и животные и растительные масла (28,4%). В то же время доля экспорта готовых продуктов, кроме остатков и отходов пищевой промышленности, составляет всего лишь 8,2%. Это фактически соизмеримо с уровнем экспорта семян масличных. При этом, доля экспорта молочной продукции, меда и яиц составляет всего лишь 1,9% от всего экспорта товаров АПК; доля экспорта сахара и кондитерских изделий из него — 1,2% и т.п.

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"Таким образом, экономика Украины становится все более зависимой от урожая всего лишь нескольких сельскохозяйственных культур, которые в том или ином виде экспортируются за рубеж: подсолнечника, кукурузы, пшеницы и сои. Дальнейшее усиление подобной зависимости вряд ли добавит стабильности и перспектив экономике", - говорится в прогнозе.

Также, согласно прогнозу Da Vinci AG, продукция металлургии в среднесрочной перспективе останется вторым по величине экспортным локомотивом экономики Украины. Аналитики полагают, что в случае отмены моратория на куплю-продажу сельскохозяйственной земли ситуация с сырьевой направленностью экспорта кардинально не изменится. "Необходим комплексный подход за счет налоговых, разрешительных и кредитных механизмов, параллельно с активизацией государства в работе по продвижению экспорта. В то же время, мы не прогнозируем кардинальных изменений в этой сфере в ближайшее время", - отмечают они.

Отмечается, что экспорт продукции машиностроения продолжает демонстрировать позитивные тенденции: ее доля возросла и превысила показатели 2011-2013 годов. В то же время, доля транспортного машиностроения в общем котле экспорта остается на крайне низком уровне 2015 года. Обвал произошел в результате военно-политической ситуации на востоке Украины.

"Украинское машиностроение является весьма перспективным направлением украинской экономики и может при благоприятном раскладе и системной работе правительства в долгосрочной перспективе стать вторым по величине локомотивом экспорта", - считают эксперты.

Как и прогнозировали аналитики Da Vinci AG, доля экспорта минеральной продукции в общем котле снизилась. При этом не исключается ее увеличение по итогам 2016 года.

Кроме того, в первом полугодии доля экспорта продукции химической отрасли снизилась до рекордных 4,4%. "Мы полагаем, что на фоне политизации будущего химической отрасли Украины и негативной для экспортеров ситуации на мировом рынке значение продукции химической отрасли для общего экспорта Украины будет оставаться на низком уровне", - заключили аналитики.