Эксперты прогнозируют в Украине рекордный урожай гороха

Ожидаемый в этом году в Украине урожай гороха превысит прошлогодний показатель в 2 раза и составит 752 тысячи тонн, что станет рекордом для страны за последние 15 лет, сообщила пресс-служба ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса".

"В 2016 году валовой сбор гороха ожидается на уровне 752 тысяч тонн, что почти в два раза превышает аналогичные показатели предыдущего года. Рост урожая данной культуры обусловлен увеличением посевных площадей на 42% и рекордными показателями урожайности на уровне 31,6 центнера/га против 21,4 центнера/га в 2015 году", - говорится в сообщении.

В ассоциации отметили, что увеличение посевных площадей гороха произошло из-за недосева озимых культур под урожай 2016 года и роста цен на эту культуру на внутреннем рынке. А рекордный рост урожайности обеспечен благоприятными погодными условиями.

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"Нынешний урожай гороха является рекордным за последние 15 лет", - подчеркнули в пресс-службе УКАБ.

Как сообщал УНИАН, к 1 августа украинские аграрии практически завершили сбор гороха. Культура была собрана с площади 226 тысяч га (95%) в объеме 714 тысяч тонн.

По данным Госстата, в 2015 году валовой сбор гороха в Украине составил около 390 тысяч тонн. Урожай зерновых и зернобобовых составил 60,1 миллиона тонн, что на 5,8% меньше рекордного показателя 2014 года – 63,8 миллиона тонн.