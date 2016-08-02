В России подсчитали, на сколько выросли цены за два года продэмбарго

В России за два года в режиме продовольственного эмбарго цены на продукты выросли на 31,6 процента. Об этом РИА Новости рассказали в Минэкономразвития.

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«За два года цены на продовольственные товары выросли на 31,6 процента, в 1,2 раза опередив инфляцию, и внеся в инфляцию почти половину — 46 процентов», — сказал представитель ведомства.

По его словам, введение контрсанкций существенно повлияло на рост продуктовых цен в конце 2014-го и начале 2015 года. Но их влияние уменьшилось уже во второй половине 2015 года.

«Рынок продовольственных товаров сумел адаптироваться к новым условиям: переориентация импортеров на других поставщиков произошла уже в первом полугодии, закупки стали осуществляться по более низким ценам», — подчеркнули в министерстве.

Ранее, 26 июля, министр экономики Турции попросил Россию разрешить импорт продуктов, которые находятся под продовольственным эмбарго, передает Lenta.ru.

1 июля Евросоюз продлил экономические санкции в отношении России до 31 января 2017 года.

В тот же день председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о продлении контрсанкций с 6 августа 2016 года по 31 декабря 2017 года.

Ряд стран, в том числе США и государства-члены Евросоюза, ввели ограничительные меры в отношении России в 2014 году из-за аннексии РФ Крыма. В качестве ответной меры 6 августа 2014 года Москва ввела эмбарго на ввоз продуктов из этих стран.