Оптовые цены на сахар с начала года снизились на 10%

Оптово-отпускные цены на сахар с начала 2016 года снизились на 10-11% и на 2 августа составляли 12,35-12,70 гривни/килограмм, сообщила пресс-служба ассоциации сахаропроизводителей "Укрцукор".

"По состоянию на 2 августа этого года сахарные заводы реализуют сахар по оптово-отпускной цене 12,35-12,70 гривни/килограмм, что ниже как уровня пятницы, так и минувшего вторника. За неделю минимальные цены на сахар снизились 0,4%, а максимальные - на 0,8%", - говорится в сообщении.

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В "Укрцукре" отметили, что при относительной стабильности курса национальной валюты снижение гривневой цены соответственно отразилось на долларовой. Она снизилась до 498-513 долларов за тонну на 2 августа с 500-516 долларов за тонну на 26 июля.

При этом в России, Беларуси и Казахстане, по данным ассоциации, также отмечается снижение оптово-отпускных цен на сахар. В Молдове, учитывая ожидаемый дефицит сахара, цены растут.

Как сообщал УНИАН, по прогнозу Министерства аграрной политики и продовольствия, производство сахара в Украине в 2016-2017 маркетинговом году, который начнется в сентябре, вырастет по сравнению с текущим МГ на 19%, до 1,7 миллиона тонн. С учетом переходных запасов предложение внутреннего рынка составит около 2,05 миллиона тонн при потребности внутреннего рынка на уровне 1,6 миллиона тонн.