В Украине на два месяца запретили ловить раков

Ежегодный летне-осенний запрет на вылов раков, который вводится на период второй линьки раков и в этом году вступил в силу 1 августа, продлится до 30 сентября, сообщила пресс-служба Государственного агентства рыбного хозяйства.

"С целью сохранения и охраны популяции раков с 1 августа по 30 сентября в Украине действует летне-осенний запрет на вылов раков", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что даты начала и окончания запрета в некоторых областях могут отличаться в зависимости от погодных условий. С точными датами можно ознакомиться на сайте Госрыбагентства.

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В августе-сентябре происходит период второй линьки раков. Она длится от нескольких часов до суток. Однако формирование и укрепление нового панциря занимает 1-1,5 месяца.

За нарушение вылова раков в этот период браконьерам грозит административная ответственность в виде штрафа от 34 до 680 гривень. Кроме того, за каждого выловленного рака придется заплатить по 25,50 гривни компенсации.

Согласно сообщению, после окончания срока запрета на лов раков одному рыбаку в сутки разрешается выловить не более 30 штук. Запрещается ловить раков в темное время суток с использованием подсветки.

Как сообщал УНИАН, ежегодный запрет на промышленный вылов рыбы в Украине длился с 1 апреля до 9 июня.

В прошлом году, по расчетам Госрыбагентства, браконьеры выловили рыбы и других водных биоресурсов на 200 миллионов гривень.