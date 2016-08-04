Россия запретила ввоз продуктов из Боснии и Герцеговины

Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз в Россию «продукции высокого фитосанитарного риска» из Боснии и Герцеговины. Запрет начинает действовать 4 августа.

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Ввозить продукты из Боснии и Герцеговины в Россию через третьи страны также не позволяется.

Товары, отгруженные до 4 августа, могут быть допущены к ввозу после «контрольно-надзорных мероприятий и лабораторных исследований», сообщает РБК.

Как пояснили в Россельхознадзоре, объемы подкарантинной продукции, ввозимой в Россию из Боснии и Герцеговины, увеличились. Однако у России нет информации о системе государственного карантинного фитосанитарного контроля страны и о ее фитосанитарном состоянии.

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При этом управление по карантину и защите растений Министерства внешней торговли и экономических отношений Боснии и Герцеговины отказалось в ближайшее время принять российскую делегацию для ознакомления с системой контроля, заявили в ведомстве.

В 2014 году в России было введено продуктовое эмбарго на продукцию из США, ЕС, ​Канады, Австралии и Норвегии. В конце июня президент Владимир Путин продлил его до 31 декабря 2017 года.

Кроме того, с 1 января 2016 года начали действовать санкции в отношении Турции, которые среди прочего запрещают импорт помидоров, огурцов, мандаринов, абрикосов и винограда, а также других овощей и фруктов.