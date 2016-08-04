В Нидерландах впервые почти за 30 лет снизились потребительские цены

Потребительские цены в Нидерландах в июле текущего года снизились на 0,3% относительно показателя аналогичного месяца 2015 года, сообщило статистическое ведомство страны CBS, передает RNS.

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«Впервые с декабря 1987 года товары и услуги для потребителей стали дешевле, чем годом ранее», — говорится в сообщении ведомства.

Дефляция имела место в июле по причине снижения цен на нефть и дешевеющих путевок за рубеж, разъяснили в CBS.

На протяжении трех месяцев — апреля, мая и июня — потребительские цены в Нидерландах не росли.

Наиболее сильная дефляция в современной истории Нидерландов была зафиксирована в январе 1987 года. Тогда цены снизились на 1,13%.