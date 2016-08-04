В Украине с 15 августа могут отменить госрегулирование цен на социальные продукты питания

Министерство экономического развития и торговли планирует с 15 августа отменить государственное регулирование цен на социально значимые продукты питания, затем до 15 ноября провести мониторинг ценовой ситуации на рынке и до 15 декабря принять решение о возобновлении, ограничении или отмене ценового регулирования.

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Такой план действий закреплен в разработанном Минэкономразвития проекте постановления Кабинета министров «О пилотном проекте по ценообразованию на товары и услуги в сфере производства и реализации продовольственных товаров». В частности, согласно документу, будет отменено ограничение наценки на муку, хлеб, макаронные изделия, крупы, сахар, говядину, свинину и мясо птицы, вареные колбасные изделия, молоко, сыр, сметану, сливочное масло и подсолнечное масло, а также куриные яйца.

Согласно пояснительной записке к проекту постановления, министерство рассчитывает, что реализация проекта позволит выявить реальное влияние госрегулирования на ценообразование в сфере продовольствия.

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«Данный проект должен значительно упростить процедуру изменения цен, в зависимости от ценовых колебаний рынка, что позволит производителям быстрее реагировать на изменения конъюнктуры. Более того, рыночное регулирование цен будет способствовать развитию конкуренции», - говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, Минэкономразвития поддерживает идею полного отказа от госрегулирования цен. В ведомстве отмечают, что вопреки идее государственного регулирования, с 2003 года рост цен на социально значимые продукты питания значительно опережает средний рост цен по всем продуктам питания.

Государственное регулирование цен на продукты питания установлено постановлением Кабинета министров от 25 декабря 1996 года №1548 «Об установлении полномочий органов исполнительной власти и исполнительных органов городских советов по регулированию цен (тарифов)».