Правительство решило повысить акцизы на алкоголь и сигареты - СМИ

В четверг, 4 августа, правительственный комитет рассмотрел проект постановления "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины касательно пересмотра ставок некоторых налогов", предусматривающий повышение акциза на алкоголь и сигареты, сообщает РБК-Украина.

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В частности, акцизный налог на солодовое пиво предлагается поднять до 2,78 гривень за литр (вместо нынешних 2,48); на натуральные вина с добавлением спирта и крепленные - до 8,02 гривень за литр (вместо 7,16); на вина игристые – до 11,65 гривень за литр (вместо 10,40).

Также предлагается повысить налог на слабоалкогольные напитки до 236,98 гривень за литр стопроцентного спирта (вместо 211,59), на этиловый спирт при этом предлагается повысить акцизный налог до 118,50 гривень за литр стопроцентного спирта (вместо 105,80).

Согласно проекту постановления, акцизный налог на сигары предлагается поднять до 447, 82 гривень (вместо 399,84), на сигареты без фильтра и с фильтром – до 356,45 гривень за тысячу штук (вместо 318,26). Вместе с тем минимальное акцизное обязательство по выплате акцизного налога с табачных изделий предлагается установить на уровне 476, 84 гривень за тысячу штук для сигарет с фильтром и без фильтра.

Кроме того, актом предусматривается внести изменения в раздел "Экологический налог" и таким образом повысить ставки налога за выброс в атмосферу загрязняющих веществ, ставки налога за выброс таких веществ в водные объекты, ставки налога за размещение отдельных видов чрезвычайно опасных отходов.

Также документом предлагается увеличить и рентные ставки за пользование недрами, за пользование радиочастотным ресурсом, за специспользование воды, за использование лесных ресурсов и прочее.