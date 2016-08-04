Прибыльность производства молока в Украине установила антирекорд - эксперт

Прибыльность производства молока в Украине в июле была самой низкой за последние шесть лет и впервые показала в этом месяце снижение, тогда как обычно в середине лета этот показатель увеличивался, сообщил экономист инвестиционного центра Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Андрей Ярмак на своей странице в Facebook.

"Производство молока в июле было наиболее убыточным исторически за все месяцы шести последних лет, хотя, как правило, самый низкий показатель достигается в июне. Но в июле 2016 года индекс был ниже, чем в любом из июньских показателей предыдущих лет", - написал он.

Ярмак представил данные по рассчитанному по методологии FAO украинскому молочному индексу (УМИ), или индексу доходности молочного производства, который показывает соотношение дохода средней фермы от продажи 1 килограмм молока 1-го сорта и стоимости кормов. Согласно сообщению, этот показатель снизился в июле впервые за шесть лет. Снижение составило 3,5% и связано с ростом цен на концентрированные корма.

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"Я надеюсь, что это последняя плохая новость этого года. Потому что в мире уже началось восстановление цен на молокопродукты и молоко. У нас это тоже уже немного заметно", - подчеркнул эксперт.

Как сообщал УНИАН, специалисты FAO прогнозируют, что в случае дальнейшего подорожания кормов прибыльность производства молока будет снижаться. Предпосылок к увеличению отпускной цены молока эксперты не видят из-за невысокого спроса и снижения экспорта.

В частности, объем экспорта сгущенного молока и сливок снизился на 6% - до 26,1 тысячи тонн, сливочного масла – на 22%, до 4 тысяч тонн. При этом экспорт сыра из Украины в январе-июне 2016 года составил 3,4 тысячи тонн, что соответствует объему экспорта за аналогичный период 2015 года, а экспорт молока и сливок несгущенных вырос на 2% – до 4,5 тысячи тонн.