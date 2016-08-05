В России отчитались об объеме уничтоженной за год санкционной еды

В России за год, прошедший с момента вступления в силу указа об уничтожении ввезенных в обход эмбарго продуктов, органы Россельхознадзора уничтожили более 7,5 тыс. т различных продуктов, в том числе около 7,282 тыс. т овощей и фруктов и менее 300 т продукции животного происхождения.

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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

По данным Россельхознадзора, больше всего «подсанкционных» овощей и фруктов было уничтожено в Брянской и Смоленской (свыше 2,7 тыс. т), Тверской и Псковской областях (около 1,9 тыс. т).

Чаще всего уничтожались нелегально ввозимые в Россию яблоки, груши, персики, помидоры и баклажаны, а также клубника, апельсины, нектарины и виноград.

Продукция животного происхождения чаще всего уничтожалась в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (71 т).

Напомним, 1 июля Евросоюз продлил экономические санкции в отношении России до 31 января 2017 года.

В тот же день председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о продлении контрсанкций с 6 августа 2016 года по 31 декабря 2017 года.

Ряд стран, в том числе США и государства-члены Евросоюза, ввели ограничительные меры в отношении России в 2014 году из-за аннексии РФ Крыма.

В качестве ответной меры 6 августа 2014 года Москва ввела эмбарго на ввоз продуктов из этих стран.

31 июля 2015 года правительство России утвердило процедуру уничтожения санкционных продуктов. Согласно документу, уничтожение "производится любым доступным способом с соблюдением обязательных требований, предусмотренных законодательством в области охраны окружающей среды".