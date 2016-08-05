Порошенко предложил Индонезии украинское зерно и подсолнечное масло

Украина готова поставлять в Индонезию зерновые, в частности кукурузу, крахмал, подсолнечное масло и другие продовольственные продукты, увеличению экспорта которых в эту страну будет способствовать подписанный сегодня, 5 августа, Меморандум между Министерством аграрной политики и продовольствия Украины и Министерством сельского хозяйства Индонезии о сотрудничестве в аграрной сфере.

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Об этом сообщила пресс-служба Администрации президента Украины со ссылкой на главу государства Петра Порошенко.

«Мы подтвердили свою готовность поставлять товары. Индонезия очень интересный рынок для украинского зерна, кукурузы, крахмала, подсолнечного масла и других направлений», - цитирует президента пресс-служба.

Согласно сообщению, Украина также заинтересована в аграрных продуктах индонезийского экспорта, начиная от пальмового масла и заканчивая кокосами, а также в текстиле.

Порошенко отметил, что товарооборот между странами в 2016 году по сравнению с 2015-м вырос более чем на 50%. «Это еще одно подтверждение потенциала, который мы имеем», - добавил глава государства.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 августа, также состоялось подписание Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Индонезии о сотрудничестве в оборонной сфере. Присутствовавший на подписании Порошенко поблагодарил Индонезию за то, что 19 марта 2014 года страна поддержала проект резолюции Генассамблеи ООН о незаконной аннексии Крыма и агрессии Российской Федерации.

Справка УНИАН. По данным Минагропрода, внешнеторговый оборот сельхозпродукции между Украиной и Индонезией в первом полугодии 2016 года составил 200,7 млн долл. (5,8% внешнеторгового оборота Украины со всеми странами Азии). Экспорт в Индонезию украинской продукции составил 128,3 млн долл., импорт из Индонезии - 72,4 млн долл., сальдо составило 55,9 млн долл. По сравнению с первым полугодием прошлого года в стоимостном выражении экспорт вырос в 1,8 раза, а импорт увеличился на 35%.