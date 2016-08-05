Украинские аграрии уже собрали 35 миллионов тонн зерновых

Украинские аграрии к 5 августа собрали урожай с площади 9 млн га (94% от прогноза), намолотив 35 млн тонн ранних зерновых и зернобобовых культур, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

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Согласно сообщению, средняя урожайность зерновых составляет 38,8 ц/га.

При этом пшеницы собрано 24,4 млн тонн с площади 5,8 млн га (93% от прогноза), ячменя – 9,3 млн тонн с 2,8 млн га (96%), ржи – 294 тыс. тонн с 111 тыс. га (78%), овса – 271 тыс. тонн с 105 тыс. га (50%).

Подходит к завершению сбор гороха. Культура собрана с площади 233 тыс. га (98%) в объеме 739 тыс. тонн.

Кроме того, намолочено 1,1 млн тонн озимого рапса с 416 тыс. га (91% от прогноза).

В пресс-службе отметили, что самый большой вал зерна намолотили аграрии Одесской области – 3,7 млн тонн. Самая высокая урожайность зерновых, превышающая 50 ц/га, зафиксирована в Винницкой, Хмельницкой и Черкасской областях.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам Минагропрода, валовой сбор зерновых и зернобобовых в Украине в этом году составит до 61 млн тонн.

В прошлом году, по данным Госстата, Украина (без учета временно оккупированного Россией Крыма и зоны АТО) собрала 60,1 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 5,8% меньше рекордного показателя 2014 года – 63,8 млн тонн.

В 2015-2016 маркетинговом году (июнь 2015 – июль 2016) Украина экспортировала рекордный объем зерна – 39,4 млн тонн, побив рекорд 2014-2015 МГ в размере 34,8 млн тонн.