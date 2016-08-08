Минагропрод прогнозирует снижение цены на гречку

Министерство аграрной политики и продовольствия прогнозирует урожай зерна гречихи в Украине в 2016 году на уровне 174,2 тысячи тонн, что превысит потребности внутреннего рынка на 8-14% и послужит причиной снижения цены на эту крупу, сообщила пресс-служба ведомства.

"В 2016-2017 маркетинговом году ожидается увеличение предложения гречки на внутреннем рынке, что может привести к снижению ее цены. Валовой сбор гречихи ожидается на уровне 174,2 тысячи тонн, что на 36% больше, чем в прошлом году. А по предварительным оценкам, в 2016-2017 маркетинговом году на рынке может быть потреблено около 150-160 тысяч тонн зерна гречихи", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что Антимонопольный комитет продолжает расследование относительно подорожания гречки в мае-июне в отдельных случаях до 50 гривни/килограмм.

"Уже определены 25 крупнейших поставщиков гречки в украинские торговые сети, которые опрашиваются относительно обоснованности повышения цен на конечную продукцию. Полученная информация позволит определить размеры торговых надбавок вторичных производителей (оптового звена производителей, осуществляющих фасовку товара) и сделать выводы относительно влияния таких участников рынка на конечную цену товара для потребителя", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, после непрерывного роста, который происходил в 2016 году, средняя по Украине цена на гречневую купу впервые снизилась в средине июля - до 37,40 гривни на килограмм.

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) в мае начал расследование, чтобы выяснить не является ли подорожание крупы результатом сговора продавцов.

При этом эксперты считают, что подорожание гречки было связано с низким предложением на рынке, а не со сговором продавцов. За последние пять лет валовой сбор гречихи на зерно в стране уменьшился более чем вдвое - до 128 тысяч тонн в 2015 году с 282 тысяч тонн в 2011 году. Основной причиной этого стало сокращение посевных площадей под культурой в указанный период - до 133 тысяч га с 311 тысяч га.