Минагрополитики придает большое значение комплексному решению проблем сельских жителей - Ковалева

В Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины под председательством заместителя Министра Елены Ковалевой завершают наработки плана мероприятий по реализации Концепции развития сельских территорий.

"Мы придаем большое значение комплексному решению проблем сельских жителей. Действенным механизмом здесь должна стать реализация разработанных совместно с другими министерствами и ведомствами мероприятий", - пояснила Елена Ковалева.

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Заместитель министра подчеркнула, что во внимание взяты проблемы сельской экономики, образования в сельской местности, охраны здоровья, окружающей среды, инфраструктуры.

"В результате реализации Концепции планируется повышение уровня оплаты труда в сельском хозяйстве, рост доходов сельского населения, увеличение количества занятого сельского населения в 1,5 раза и тому подобное", - отметила Ковалева.

Согласно статистике, сельское население в 2016 году составляет 13 175 564 (в 2014 году этот показатель составлял – 14 087 232; в 2015 – 13 253 940), количество занятых в сельском хозяйстве составляет более полумиллиона населения без учета самозанятых (индивидуальных домохозяйств), или 17,5 процента от общего количества трудоустроенных учитывая самозанятых граждан.

Напомним, ранее Елена Ковалева сообщала, что благодаря внедрению разработанной Министерством вместе с другими ЦОВами Концепции развития сельских территорий и плана мероприятий по ее реализации, удастся увеличить количество рабочих мест на селе к 1 миллиону (по расчетам ННЦ "Институт аграрной экономики")