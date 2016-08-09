Украинские аграрии с начала года экспортировали продукции почти на $8 миллиардов

Экспорт продовольственной продукции из Украины в январе-июле 2016 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 2,6% - до 7,8 миллиарда долларов, а импорт при этом вырос на 10% - до 2,2 миллиарда долларов, сообщила пресс-служба ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ).

"За первые семь месяцев 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года наблюдается рост экспорта аграрной продукции на 2,6%, до 7,8 миллиарда долларов и импорта - на 10%, до 2,2 миллиарда долларов", - говорится в сообщении.

По данным УКАБ, доля агропродукции в общем экспорте выросла за указанный период до 40,1% с 35,2%, а импорта – до 10,8% с 9,5%.

"Больше всего наблюдается рост поставок в Украину продукции по категории "жиры и масла животного или растительного происхождения" - на 38%, в основном за счет увеличения закупки пальмового масла (на 63% в стоимостном выражении)", - отметили в пресс-службе.

Та же категория продукции обеспечила и рост экспорта агропродукции из Украины. Поставки подсолнечного масла выросли в январе-июле на 23%.

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Экспорт живых животных и продукции животного происхождения за семь месяцев 2016 года, по сравнению с аналогичным периодом 2015 года снизился на 11,9% (на 52,1 миллиона долларов), в основном за счет сокращения поставок свинины и говядины. Также на 10,7% снизился экспорт готовых пищевых продуктов (на 150,1 миллиона долларов). Экспорт продукции растительного происхождения почти не изменился.

Как сообщал УНИАН, экспорт аграрной продукции из Украины в 2015 году составил 14,6 миллиарда долларов и превысил импорт на рекордные для страны за годы независимости 11,1 миллиарда долларов. Основные статьи экспорта - зерновые и подсолнечное масло. Удельный вес экспорта сельхозпродукции в товарной структуре экспорта Украины в 2015 году составил также рекордный показатель - 38,2%.