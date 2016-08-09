Овощи для борщового набора подешевеют более чем на 30% - эксперт

Цены на овощи борщового набора - картофеля, моркови, свеклы, капусты и лука в августе-сентябре 2016 года снизятся более чем на 30%, спрогнозировал глава Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Иван Томич.

"По этим культурам прогнозируется на август и сентябрь однозначно снижение цены в пределах 30 и более процентов", - сказал Томич в ходе пресс-конференции.

Он отметил, что в связи с высоким урожаем ожидать снижения цен на картошку можно после 20 августа, на морковь и свеклу – в конце августа - начале сентября, а на лук и капусту – в сентябре.

Томич также сообщил, что цена на гречку нового урожая осенью снизится в пределах 20%.

"Когда гречка нового урожая пойдет в продажу (это сентябрь-октябрь), отнимайте в пределах 20% (от нынешней цены – УНИАН), это будет сезонное снижение цены", - отметил он.

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При этом Томич отметил, что к концу года цена может снова немного вырасти.

Как сообщал УНИАН, в 2015 году в Украине впервые возникла необходимость в импорте овощей борщового набора. Эксперты утверждают, что это случилось в связи с падением в Украине урожайности самых ходовых овощей на 10-13% в зависимости от культуры, а также площадей под ними – приблизительно на 5%.

В 2016 году Российская Федерация, которая приобретала значительную часть украинского экспорта овощей, ввела продовольственное эмбарго в отношении нашей страны, а также ограничила транзит через свою территорию в страны СНГ. В связи с этим эксперты прогнозировали снижение цен на овощи в Украине на 20-30%.