В Николаевской области снова обнаружили африканскую чуму свиней

Ветеринары зафиксировали вспышку крайне опасного вирусного заболевания животных – африканской чумы свиней (АЧС) в подсобном хозяйстве в селе Мешково-Погорелово вблизи Николаева.

Согласно сообщению, в подсобном хозяйстве зарегистрирована гибель одной свиньи. Диагноз АЧС установлен по результатам лабораторного исследования тканей погибшего животного.

В очаге заболевания применяются меры по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС.

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Как сообщал УНИАН, последний случай АЧС зафиксирован в Николаевской области 5 августа (в городе Новая Одесса).

В 2015 году на территории Украины было зафиксировано 40 случаев АЧС в девяти областях: в Черниговской – 13, в Киевской и Сумской – по 6, в Полтавской – 5, в Николаевской – 4, в Ривненской и Одесской – по 2, в Житомирской и в Черкасской – по одному случаю. При этом 5 из этих вспышек произошли в дикой природе.

Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Для человека вирус АЧС опасности не несет. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней гибнет. Вирус уничтожается исключительно путем нагрева до высоких температур.