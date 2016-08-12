В России решили продолжить давить санкционные продукты

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, которое продлевает срок действия правил уничтожения санкционной продукции до 31 декабря 2017 года, сообщает Росбалт со ссылкой на официальный российский портал правовой информации.

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"В документе отмечается, что правила касаются сельхозпродукции, сырья и продовольствия, в отношении которых действуют российские контрмеры, то есть продукции стран Евросоюза, США, Канады, Австралии, Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Исландии и Лихтенштейна, инициировавших санкции против Москвы", - говорится в сообщении.

Напомним, 5 августа 2015 года вступил в силу приказ об уничтожении в России санкционной продукции. За год действия приказа было утилизировано более 7,5 тысяч тонн иностранной еды, большая часть которой пришлась на фрукты и овощи.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о продлении продэмбарго в отношении ЕС и ряда других стран до конца 2017 года.