Украинские аграрии собрали почти 38 миллионов тонн зерновых

Украинские аграрии к 12 августа собрали урожай с площади 9,5 миллиона га (99% от прогноза), намолотив 37,6 миллиона тонн ранних зерновых и зернобобовых культур, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Согласно сообщению, средняя урожайность зерновых составляет 39,4 центнера/гектар.

При этом пшеницы собрано 26,2 миллиона тонн с площади 6,1 миллиона га (99% от прогноза), ячменя – 9,8 миллиона тонн с 2,9 миллиона га (99%), ржи – 370 тысяч тонн с 137 тысяч га (96%), овса – 468 тысяч тонн с 182 тысяч га (87%).

Подходит к завершению уборка гороха. Культура собрана с площади 235 тысяч га (99%) в объеме 757 тысяч тонн.

Кроме того, намолочено 1,1 миллиона тонн озимого рапса с 431 тысячи га (95% от прогноза).

В пресс-службе отметили, что самый большой вал зерна намолотили аграрии Одесской области – 3,8 миллиона тонн. Самая высокая урожайность зерновых зафиксирована в Винницкой (55,3 центнера/гектар) области.

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Аграрии Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Одесской, Херсонской, Винницкой и Полтавской областей завершили уборку ранних зерновых и зернобобовых.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам Минагропрода, валовой сбор зерновых и зернобобовых в Украине в этом году составит до 61 миллиона тонн.

В прошлом году, по данным Госстата, Украина (без учета временно оккупированного Россией Крыма и зоны АТО) собрала 60,1 миллиона тонн зерновых и зернобобовых, что на 5,8% меньше рекордного показателя 2014 года – 63,8 миллиона тонн.

В 2015-2016 маркетинговом году (июнь 2015 – июль 2016) Украина экспортировала рекордный объем зерна – 39,4 миллиона тонн, побив рекорд 2014-2015 МГ в размере 34,8 миллиона тонн.