Кабмин хочет повысить минимальные цены на коньяк, водку и вина

Министерство экономического развития и торговли Украины в соответствии с необходимостью выравнивания цен на спирт и алкогольную продукцию предлагает повысить минимальные оптово-отпускные цены на водку, коньяк, вина, и одновременно снизить цены на виски, ром и джин.

Об этом говорится в проекте постановления правительства, подготовленном Минэкономразвития.

В пояснительной записке к документу отмечается, что по состоянию на январь 2016 года цена на спирт составляла в среднем 240 гривень за декалитр с учетом НДС, а с апреля текущего года цена повысилась до 285 гривень за декалитр.

"Выросли и другие составляющие цены, - отмечается в предложении Минэкономразвития. - И потому сейчас предлагается провести коррекцию минимальных оптово-отпускных и розничных цен на отдельные виды алкогольных напитков в зависимости от кода продукции. В частности, - на водку и ликероводочные изделия увеличить на 24%, коньяк (бренди) - на 24,9-30,7%, вина - на 22- 55,7%. При этом на виски, ром и джин предлагается снизить цену на 37,5%".

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Предложенный Минэкономразвития нормативный акт должен быть согласован с Минагрополитики, Минфином, Минюстом, ГФС и Регуляторной службой.

Справка УНИАН. Минимальные оптовые и розничные цены на алкоголь были установлены в 2008 году. Эксперты утверждают, что такое ценовое регулирование помогает избежать распространения некачественной продукции на рынке. В ассоциации "Укрводка" неоднократно отмечали необходимость повысить минимальные розничные цены, поскольку они не соответствуют нынешнему уровню затрат на производство качественного алкоголя.

Действующая минимальная розничная цена на бутылку водки 0,5 литра составляет 54,9 гривни, вина в стеклянной таре объемом 0,7 литра – 27 гривни.