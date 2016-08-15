Минсельхоз США снова повысил прогноз урожая зерновых в Украине

Министерство сельского хозяйства США (USDA) улучшило прогноз урожая зерновых в Украине в текущем маркетинговом году (МГ, июль 2016 – июнь 2017) на 4,5% по сравнению с июльским прогнозом – до 64,1 млн тонн.

Согласно сообщению на сайте USDA, специалисты ведомства в августе увеличили прогноз производства пшеницы в 2016-2017 МГ на 2 млн тонн по сравнению с июльским прогнозом – до 27 млн тонн. Экспорт этой культуры ожидается на уровне 14,5 млн тонн против 12,5 млн тонн в июльском прогнозе.

Читайте такжеМинагропрод повысил прогноз урожая зерновых в УкраинеПрогноз производства кукурузы для Украины на 2016-2017 МГ не изменился и составляет 26 млн тонн. Поставки кукурузы из нашей страны за рубеж, как ожидают в USDA, должны составить 17 млн тонн. Прогнозы экспорта также не изменились.

В то же время повышен прогнозный объем производства фуражного зерна – до 37,05 млн тонн с 36,23 млн тонн, а экспорта – до 21,73 млн тонн с 21,33 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам Минагропрода, валовой сбор зерновых и зернобобовых в Украине в этом году составит до 61 млн тонн.

В прошлом году, по данным Госстата, Украина (без учета временно оккупированного Россией Крыма и зоны АТО) собрала 60,1 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 5,8% меньше рекордного показателя 2014 года – 63,8 млн тонн.

В 2015-2016 маркетинговом году (июнь 2015 – июль 2016) Украина экспортировала рекордный объем зерна – 39,4 млн тонн, побив рекорд 2014-2015 МГ в размере 34,8 млн тонн.