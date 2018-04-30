Новые технологии меняют лицо украинского агробизнеса

Времена, когда один из ключевых секторов украинской экономики – аграрный - являлся воплощением косности и памятником канувшей в Лету технологической отсталости советской эпохи, уходят в прошлое. После распада СССР никто не знал, что делать с разваливающимися колхозами, но со временем к аграрным менеджерам, а позже и к широкой массе селян начало приходить понимание, что для эффективной работы нужны не только кадры и груда заржавевших машин и тракторов, но и новейшие технологии и техника.

История человеческой цивилизации говорит нам, что технический прогресс всегда приводит к увеличению производительности труда и, как следствие, к экономическому процветанию. А значит, следом за техническим и технологическим перевооружением украинских аграрных хозяйств неизбежно последует и изменение лица наших сел.

Приход интернета и спутниковых технологий в украинское село начало менять вековой уклад и традиции земледелия. К примеру, если раньше аграрии для определения даты посева и сбора урожая пользовались исключительно своим опытом и настенным календарем с народными приметами, то сегодня в распоряжении фермеров собственные электронные метеостанции, которые с высокой точностью дают картину погоды, рассчитывают необходимость полива, обработки средствами защиты и помогают определить сроки работ.

Украинский аграрный сектор, благодаря активному взаимодействию с отечественными IT-специалистами, превращается в инновационную отрасль.

И при этом вопреки расхожему мнению мы не отстаем от высокотехнологичного Запада. На глазах расширяется число украинских полей, на которых для выращивания больших урожаев используют следящие за состоянием посевов роботы-беспилотники. Трактора и комбайны управляются бортовым компьютером и ездят на автопилоте, а оросительные установки сами определяют, в каком месте поля и когда им подавать воду.

Многие передовые хозяйства сегодня выглядят как центры управления полетами в космос, когда несколько человек на огромном расстоянии контролируют работу всей техники.

Центр управления полетами

УНИАН удалось пообщаться с руководителем одного из таких предприятий. Хозяйство Николая находится в одной из центральных областей Украины. Что примечательно, земельный банк этого предприятия – 5 тыс. га. Для нашей страны это - далеко некрупный производитель, ведь отечественные агрохолдинги арендуют сотни тысяч гектаров земли.

На ферме Николая автопилотирование комбайнов и тракторов проходит с помощью связи со спутником через наземные антенны. Если человеку свойственно ошибаться и заехать на уже обработанную часть поля или оставить необработанную полосу, то автопилот этого не допускает. Максимальная погрешность, с которой работает техника в полях, - лишь 2,5 см.

Это называется - точное земледелие. С такой же скрупулезностью техника самостоятельно вносит удобрения и средства защиты растений - только там, где нужно. А определить, где же это нужно, помогают беспилотники (дроны) и крепящиеся на тракторы аппараты по исследованию неравномерности почвенного покрова.

Николай рассказывает, что в самый занятой сезон, в период уборки урожая, на его предприятии работает 12 человек, из них непосредственно в поле – только семь. Раньше для работы на тех же 5 тыс. га одних только механизаторов он нанимал 25 человек, а сегодня семь человек в прохладной тени следят за движением техники и не обливаются потом в кабине комбайна.

«Года четыре мы уже работаем так, что люди у нас участвуют в управлении агрегатами (поднимают или опускают рабочие органы сеялки, выбирают траектории движения при развороте) только в 30% случаев, когда очень неправильная геометрия поля. А в остальное время бортовые компьютеры трактора сами видят, где им надо рабочие органы поднимать, где опускать», - рассказал фермер.

За счет применения технологий точного земледелия, по словам Николая, он экономит также посевной материал, удобрения, средства защиты растений и избегает переуплотнения посевов на краю поля.

«На все эти факторы мало кто обращает внимание, но из-за таких мелочей мы теряем миллионы», - подчеркнул Николай.

Фермер отметил, что не ставил перед собой задачу сократить штат. С самого начала он хотел только снизить потери от человеческих ошибок в поле. Но рано или поздно становится очевидным, что построить конкурентный бизнес смогут только те, кто заботится о повышении эффективности труда. Параллельно с этим нужно будет решать и проблему с занятостью на селе. Ферма Николая постепенно обзаводилась сопутствующими сферами деятельности, куда и направлялась освобождавшаяся рабочая сила, а «работники поля» тем временем обучались, чтобы из механизаторов превратиться в операторов сложной техники.

Инновации приводят к выигрышу

Конечно, далеко не каждая ферма в Украине может похвастаться такими достижениями. Как объяснил руководитель профильной ассоциации AgTech Ukraine Юрий Петрук, проблема в том, что многими агрокомпаниями до сих пор в основном руководят люди старой закалки.

«Старшее поколение менее склонно доверять инновациям, они часто не видят в них смысла. При этом более молодые руководители понимают, что такое технологии, какую пользу из них можно извлечь, и как от этого экономически выиграть», - рассказывает Петрук.

Принято считать, что технические новинки - роскошь, доступная только крупным аграрным холдингам с оборотами в сотни миллионов гривен. Однако опрошенные УНИАН эксперты с этим не согласны.

Глава AgTech Ukraine считает, что применение нового программного обеспечения, например, по учету посевного материала, удобрений и топлива, оправдано уже в случае, когда хозяйство больше огорода. Иногда такое ПО можно получить бесплатно. Конечно, для ферм до 1 тыс. га некоторые дорогостоящие технологии вроде автопилотирования комбайнов не окупаются, но такие решения маленьким хозяйствам зачастую и не нужны.

Как отметил учредитель компании по предоставлению технических решений в сельском хозяйстве DroneUA Валерий Яковенко, фермер должен прежде всего просчитывать экономический эффект от внедрения любой технологии. И тогда, по словам эксперта, решение будет принято в пользу ее применения.

«Все относительно. Когда вы внедряете инновации, у вас появляется расходная стоимость на гектар. Применение дронов, как технологии, стоит на предприятии 2,5 долл. в год на гектар, не больше. А возврат инвестиций только от этой технологии – 28 долл. на гектар. Это - вопрос математики. Нет никакой разницы - крупное или мелкое предприятие. На гектар они потратят одинаково и эффект получат пропорциональный земельному банку», - сказал Яковенко.

Если же предприятие еле сводит концы с концами, то выходом становится кредит, считает эксперт. Заем ускорит внедрение технологий и, соответственно, хозяйство быстрее получит отдачу. Но, к сожалению, кредитование агросектора в стране застопорилось из-за слишком высоких процентов по кредитам украинских банков, и это еще один фактор, тормозящий инновации в сельском хозяйстве.

«Если у нас кредитование для малых и средних фермеров станет доступным, то много технологий, которые не стоят дорого – недорогие метеостанции, системы автоматического полива, контроля влажности почвы - все это люди смогут себе позволить, и от этого сразу будет весомый экономический эффект», - отметил Петрук из AgTech Ukraine.

Специфика воюющей страны

Украинская IT-отрасль уже несколько лет динамично развивается за счет высококвалифицированных кадров. Но эксперты говорят, что и аппаратуру («железо»), и программное обеспечение мы в основном импортируем. Аналогичная ситуация складывается и в отношении аграрного IT. Украинские разработчики презентуют весьма интересные проекты, но внедрять их, к сожалению, едут за границу.

«Есть очень много интересных украинских проектов мирового уровня. Хотя они очень медленно движутся. Не хватает денег, других ресурсов и среда неблагоприятная за счет того, что у нас достаточно экстенсивно движется вперед сельское хозяйство», - комментирует ситуацию учредитель одного из реализованных за границей украинских проектов eFarmer Сергей Тихонов.

С импортом некоторых необходимых технологий возникают сложности, потому что аграрная техника пригодна для использования и в военных целях. Воюющее государство, что вполне естественно, должно устанавливать ограничения на продажу и использование такого оборудования, поэтому желающие ввезти высокоточные антенны, дроны в Украину или вывезти из нее вынуждены получать бесконечные согласования от Министерства обороны и СБУ.

В результате возникает еще одна причина, по которой на рынке аграрного IT мало исключительно украинских решений – наши производители проигрывают конкуренцию с «серым» импортом.

«Чтобы ввезти дрон, нам нужно заручиться поддержкой СБУ, «Укрспецэкспорта», который даст нам разрешение на импорт, который мы проводим внутри компании, нужно получить согласование от Министерства обороны, потому что беспилотник – это военная технология. Никто не задумывается, что это уже давно гражданская технология, и агроном даже не подумает, что ее можно использовать во вред», - отметил Яковенко из DroneUA.

Участники рынка понимают положение, в котором находится наша страна, но им все равно приходится выкручиваться. Кто-то может найти выход, как например уже упоминавшийся eFarmer, который закупает антенны в Харькове, а кто-то нет. Но все компании рассчитывают на диалог с силовыми ведомствами.

Толчок к развитию

Почти пятая часть населения Украины на сегодня работает в аграрном секторе. В стране доступна самая новая техника и передовые технологии. Хоть и с трудом, но можно привлечь дополнительный капитал. Тем не менее, мало кто решается вкладывать этот капитал в чужую землю. А чужой для фермера она останется до тех пор, пока действует мораторий на ее покупку и продажу. Отсутствие возможности работать на своей собственной земле снижает мотивацию фермеров и сдерживает развитие инноваций в аграрном секторе.

Совершенно по-другому обстоят дела в странах, где фермер работает на своей земле. К примеру, Бразилия, которая сегодня является одним из мировых лидеров по производству сельскохозяйственной продукции. На рубеже ХХI века, когда эта страна еще не была таким мощным игроком на мировом рынке, бразильские ученые, сотрудники лабораторий частных компаний, дистрибьюторы и фермеры объединились в то, что называется Open Innovation System (с англ. «Система открытых инноваций»). Эта организация собирала инновационные идеи в один пул, соединяла их и создавала единое, лучшее и комплексное решение какой бы то ни было проблемы в сельском хозяйстве. Тот, чья идея была использована для решений, получал соответствующую рыночную выгоду, а фермер – лучшие технологии для работы на своей земле. Что и говорить - необходимым условием для поддержки спроса на работу «Системы открытых инноваций» была возможность распоряжаться своей землей по собственному усмотрению.

«Надо освободить продажу земли от моратория, чтобы фермеры смогли работать на ней как настоящие хозяева. В других странах за счет того, что есть нормальная собственность на землю, существует более хозяйственный подход к применению инноваций, - сказал руководитель проекта eFarmer Сергей Тихонов. - Как по мне, то мораторий - это барьер дальнейшего движения Украины в направлении инноваций. А все остальное у нас есть».

Алина Зименко (УНИАН)