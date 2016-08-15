Потребительские настроения украинцев ухудшились – исследование

Индекс потребительских настроений в Украине в июле снизился на 2,6 пункта по сравнению с июнем, составив 50,1. Соответствующие данные содержатся в исследовании GfK Ukraine.

При этом индекс ожидаемого развития экономики в течение ближайшего года снизился на 1,7 пункта по сравнению с июнем и составил 41,4.

В то же время индекс ожидаемых изменений личного материального положения повысился на 1,2 пункта – до 54,6, а индекс целесообразности больших покупок упал на 7,8 пункта – до 50,5.

Индекс инфляционных ожиданий увеличился на 2,7 п. – до 187.

"В июле наибольшее падение наблюдалось у индекса целесообразности делать крупные покупки, что отражает ощущение неуверенности среди потребителей относительно перспектив будущего экономического развития. Индекс инфляционных ожиданий вырос после периода спада в мае-июне 2016 г. и вернулся на уровень первого квартала", ─ говорится в сообщении компании.

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Как сообщал УНИАН, в Украине в июле по сравнению с июнем зафиксирована дефляция на уровне 0,1% после 0,2% в июне по сравнению с маем.

С начала года, в январе-июле, потребительские цены в Украине выросли на 4,8%.

В июле в Украине по сравнению с июнем больше всего подорожали горячая вода и отопление – на 8,1%, яйца – на 3,9%, фрукты – на 2,7%. В годовом выражении больше всего подорожали горячая вода и отопление – на 76,9%, электроэнергия – на 56,4%, обувь – на 22,4%.

Наибольшее снижение цен в июле к июню зафиксировано на овощи – 20,1%, обувь – 4%, одежду – 3,3%. В годовом выражении больше всего подешевели овощи – на 17,8%, яйца – 11,5%, фрукты – 6,5%.

Национальный банк Украины прогнозирует замедление потребительской инфляции в Украине по итогам 2016 года до 12%, Международный валютный фонд – до 15,1%, Всемирный банк – до 15%.