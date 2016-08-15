В Украине дорожают овощи и дешевеют фрукты - эксперты

Эксперты проекта "АПК-Информ: овощи и фрукты" фиксируют рост цен на овощи в среднем по Украине с 8 по 12 августа на 12% и снижение цен на фрукты в тот же период на 10%, сообщила пресс-служба проекта.

"Овощная корзина украинцев за предыдущую неделю (с 8 по 12 августа 2016 года) подорожала на 12%, в то время как средняя цена на фрукты снизилась на 10%", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что подорожание овощей происходило за счет роста цены на тепличные огурцы и томаты на 20-25%. При этом изменений цены на овощи борщового набора не происходило. Картофель подешевел на 9%, что приостановило уборочные работы в некоторых хозяйствах.

Также на предыдущей неделе аналитики проекта зафиксировали удешевление большинства фруктов и ягод.

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"Так, продавцы яблок снизили отпускные цены на 8%, объяснив свое решение сдержанным спросом в условиях сезонного роста предложения на рынке. На фоне сезонного увеличения объема отгрузок подешевели также арбузы и дыни – на 25 и 30% соответственно. Воздержались от ценовых корректировок только производители персика. По их словам, на украинском рынке снизилась конкуренция с продукцией из Молдовы, что на фоне возросшего спроса способствовало стабилизации цен на персик в местных хозяйствах", - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, эксперты ожидают снижения цен на овощи борщового набора в августе-сентябре 2016 года более чем на 30%. Ожидать снижения цен на картошку можно в конце августа, на морковь и свеклу – в конце августа - начале сентября, а на лук и капусту – в сентябре.