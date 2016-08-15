Украинские аграрии собрали почти 38 миллионов тонн зерновых

Украинские аграрии к 15 августа собрали урожай с площади 9,6 миллиона га (99% от прогноза), намолотив 37,8 миллиона тонн ранних зерновых и зернобобовых культур, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Согласно сообщению, средняя урожайность зерновых составляет 39,4 ц/га.

При этом пшеницы собрано 26,4 миллиона тонн с площади 6,16 миллиона га (99% от прогноза), ячменя – 9,8 миллиона тонн с 2,86 миллиона га (99%), ржи – 373 тысячу тонн с 138 тысяч га (97%), овса – 481 тысячу тонн с 188 тысяч га (90%).

Горох собран с площади 236 тысяч га (99%) в объеме 763 тысячи тонн.

Кроме того, намолочено 1,1 миллиона тонн озимого рапса с 434 тысяч га (96% от прогноза).

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В пресс-службе отметили, что самая высокая урожайность зерновых зафиксирована в Винницкой (55,3 ц/га), Хмельницкой (53,7 ц/га), Черкасской (52 ц/га) и Киевской (49,9 ц/га) областях.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам Минагропрода, валовой сбор зерновых и зернобобовых в Украине в этом году составит до 61 миллиона тонн. Министерство сельского хозяйства США в августе повысило прогноз сбора урожая в Украине в 2016-2017 маркетинговом году (июль 2016 – июнь 2017) до 64,1 миллиона тонн (на 4,5% больше июльского прогноза).

В прошлом году, по данным Госстата, Украина (без учета временно оккупированного Россией Крыма и зоны АТО) собрала 60,1 миллиона тонн зерновых и зернобобовых, что на 5,8% меньше рекордного показателя 2014 года – 63,8 миллиона тонн.

В 2015-2016 маркетинговом году (июнь 2015 – июль 2016) Украина экспортировала рекордный объем зерна – 39,4 миллиона тонн, побив рекорд 2014-2015 МГ в размере 34,8 миллиона тонн.